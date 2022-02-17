У Динамо новий лідер: огляд товариського матчу киян у Туреччині

Київське Динамо здобуло перемогу над віцечемпіоном Латвії Валмієрою на тренувальному зборі в Туреччині. І знову одним із найкращих на полі був бразилець Вітіньйо

Вітіньйо знову відзначився забитим м'ячем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У першому таймі киянам не вдалося розмочити ворота суперника, натомість після перерви динамівці відзначилися одразу двічі.

Читайте також: Лідер Динамо: Якщо почнеться війна, поїду і не повернусь

Реклама

Цікаво, що авторами забитих м'ячів стали Вітіньйо та Олександр Андрієвський, які вийшли на заміну.

Перший ударом головою замкнув передачу із флангу, а другий реалізував пенальті, який заробив Віталій Буяльський.

Реклама

Для Вітіньйо цей м'яч став четвертим під час зимового міжсезоння. Здається, навесні бразилець застовпить за собою місце у стартовому складі киян.

Динамо – Валмієра – 2:0

Голи: Вітіньйо (67), Андріївський (90, пен)

Реклама

Раніше ми писали, що французький клуб достроково повернув Динамо скандального футболіста. Труа розірвав аренду угоду з Жерсоном Родрігесом.