У Динамо новий лідер: огляд товариського матчу киян у Туреччині

У першому таймі киянам не вдалося розмочити ворота суперника, натомість після перерви динамівці відзначилися одразу двічі.
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Цікаво, що авторами забитих м'ячів стали Вітіньйо та Олександр Андрієвський, які вийшли на заміну.
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Перший ударом головою замкнув передачу із флангу, а другий реалізував пенальті, який заробив Віталій Буяльський.
Для Вітіньйо цей м'яч став четвертим під час зимового міжсезоння. Здається, навесні бразилець застовпить за собою місце у стартовому складі киян.
Динамо – Валмієра – 2:0
Голи: Вітіньйо (67), Андріївський (90, пен)
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