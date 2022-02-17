Лідер Динамо: Якщо почнеться війна, поїду і не повернусь

Уругвайський півзахисник Динамо Карлос де Пена залишить київський клуб у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Де Пена готовий покинути Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

29-річний уругваєць з італійським корінням Карлос де Пена тримає на пульсі ситуацію зі накопиченням військ РФ біля кордону з Україною і у разі вторгнення їх одразу має намір розпрощатися з київським Динамо.

"Намагаюся отримувати так багато інформації, як можливо, тому що я живу у Києві зі своєю родиною. Я завжди ставлю її на перше місце – зараз рідні в Уругваї, але мають квитки на 22 лютого. Цими днями ми з сім'єю та клубом вирішимо, як краще. Наразі все спокійно, але все змінюється щодня".

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"Ніхто не хоче проходити через таке".

"Якщо війна почнеться, я поїду і не повернуся. Моя безпека і моєї сім'ї понад усе. Є контракт, але також є першочергові речі. Я в Україні, дуже поважаю цю країну, хочу всього найкращого для неї, але я поїду, якщо щось трапиться. Не вагаючись. 2014-го подібне сталося з Папу Гомесом (аргентинцем, який грав за Металіст) – він зателефонував клубу з аеропорту і сказав, що їде. Це логічна людська реакція".

"Будь це моя країна, я б діяв інакше, але я за кордоном".

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"Я – уругваєць і не хочу втручатися в проблеми між Україною та Росією", – сказав півзахисник Динамо Карлос де Пена в інтерв'ю Radio Sport 890, яке цитує ESPN.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше ми писали, що на фоні можливого вторгнення Росії до України команду Київ-Баскет покинули п'ятеро американських баскетболістів – Джордан Свінг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Ейвері Вудсон та Бернард Томпсон.