"Бачу, синку, що ти не москаль". Американець став гетьманом України

Майк Кеффі – єдиний американський захисник Київ-Баскета, який вирішив залишитись в Україні. Такий сміливий вчинок оцінили в клубі і зробили мотивуючий пост у Instagram.
На фото кияни оригінально зобразили американця у вигляді українського гетьмана.
"Майк Кеффі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається у складі Київ-Баскету.
Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим", – йдеться у повідомленні клубу.
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Уболівальники київського клубу підтримали таке рішення американського баскетболіста:
- "Повага до цього хлопця!"
- "Майк не міг зробити інакше. У нього хоробре серце і велика душа!"
Додамо, що на тлі можливого вторгнення Російської Федерації в Україну команду залишили п'ятеро американських баскетболістів – Джордан Свінг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Ейвері Вудсон та Бернард Томпсон.
Через кадрові проблеми команда скасувала свій виїзд на матч Кубка Європи проти Реджини, який мав відбутися 15 лютого.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.