"Бачу, синку, що ти не москаль". Американец стал гетьманом Украины

Майк Кеффи – единственный американский защитник Киев-Баскета, который решил остаться в Украине. Такой смелый поступок оценили в клубе и сделали мотивирующий пост в Instagram.
На фото киевляне оригинально изобразили американца в образе украинского гетьмана.
"Майк Кеффи единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе Киев-Баскета.
Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным", – идется в сообщении клуба.
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Болельщики киевского клуба поддержали такое решение американского баскетболиста:
- "Уважение этому парню!"
- "Майк не мог поступить иначе. У него храброе сердце и большая душа!"
Добавим, что на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину команду покинули пятеро американских баскетболистов – Джордан Свинг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон и Бернард Томпсон.
Из-за возникших кадровых проблем команда отменила свой выезд на матч Кубка Европы против Реджины, который должен был состояться 15 февраля.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.