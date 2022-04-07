Зворушлива зустріч із кумиром! Буффон обійняв юного українського воротаря

Легендарний італійський голкіпер зробив неймовірний сюрприз юному футболісту із родини українських біженців

Зустріч Буффона з родиною українських біженців / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter ФК Парма

Легендарний голкіпер не був би собою, якби вчинив інакше. Джанлуїджі Буффон подарував безліч позитивних емоцій сім'ї українських біженців. Неймовірна історія із Італії.

Буффон зустрівся з юним українцем / Фото: Twitter ФК Парма

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Юний воротар Владислав разом із мамою приїхали до Італії до бабусі. Майбутньому футболісту дала спортивний притулок у себе футбольна школа Сан Паоло Остієнсе. У першому своєму інтерв'ю Владислав зізнався, що його кумиром є чемпіон світу 2006 року Джанлуїджі Буффон. Про цю історію дізнався власне і сам голкіпер збірної Італії.

/ Фото: Twitter ФК Парма

Буффон із задоволенням запросив усю родину відвідати матч італійської Серії Б між Пармою та Комо. Більше того, на юного українця чекали багато подарунків та сюрпризів – головний з яких зустріч із кумиром, на яку дивитися без сліз неможливо.

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Окрім зустрічі з кумиром, українська родина завітала до музею клубу, зустрілася з президентом Парми Кайлом Краузе. Владислав також отримав футболку з автографами та шарф Парми, та, звичайно ж, поповнив домашню колекцію фотографіями з Джалуїджі Буффоном.

Сьогодні продовжить боротьбу за трофей Ліги Європи українець Руслан Маліновський. Його Аталанта протистоятиме РБ Лейпциг.