Лейпциг – Аталанта: коли початок і де дивитись матч Ліги Європи

Обидві команди вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів і тепер виборюють трофей другого за значимістю євротурніру

У Лейпцига буде потужна підтримка / Фото: REUTERS

У Лізі Європи час перших чвертьфінальних поєдинків. Сьогодні в Німеччині зустрінуться Лейпциг та Аталанта.

О котрій початок. Поєдинок на стадіоні "РБ Арена" розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Лейпциг – Аталанта вже йде на нашому сайті.

Крім того, поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого.

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У букмекерських конторах невеликий фаворит цієї пари – німецький клуб. У сьогоднішньому матчі коефіцієнт на перемогу Лейпцига – 1.78, на нічию – 3.95, на перемогу Аталанти – 4.50.

Котирування на прохід такі: Лейпциг – 1.77, Аталанта – 2.05. Тобто шанси німецького клубу вийти до півфіналу Ліги Європи – 54%.

Поєдинок у відповідь відбудеться вже наступного тижня у Бергамо. Переможець зустрінеться з найкращою командою у парі Брага (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія).