Тренер Шахтаря вражений українцями: "Війна змусила мене зрозуміти їхню гордість і гідність"

Роберто Де Дзербі в Італії продовжує розповідати про реалії війни та робити величезну кількість компліментів українцям

Роберто де Дзербі в Італії розповідає про боротьбу українців із російськими орками / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Після військового вторгнення Росії головний тренер донецького Шахтаря до останнього перебував в Україні. Роберто Де Дзербі по-батьківськи поставився до всіх гравців команди, і поки футболісти не перебралися в безпечне місце, залишався в столиці України.

Наразі італійський фахівець уже покинув нашу країну та повернувся на свою батьківщину. Там наставник гірників узяв на себе місію розповідати всьому світу за допомогою місцевих ЗМІ про реалії війни в Україні.

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Одній з головних спортивних газет Італії – La Gazzetta dello Sport – Де Дзербі розповів про мужність президента України та громадян нашої країни.

"Я не розумів українців, бо був занурений у футбол. Холодні, закриті, підозрілі – мені вони здавались такими. Але ця війна змусила мене зрозуміти їхню гордість, гідність. Вони 30 років вільні, вони захищають цінності, які ми сприймаємо як належне". Я чув, що Зеленський міг втекти одразу, але він очолив народний спротив. Але ж українці, причому всі як один, воювали б до кінця. Навіть якби Зеленський втік чи здався, вони все одно захищали б свою країну."

Рашистська агресія дуже вплинула на українських спортсменів. Наприклад, молодий футболіст Маріуполя Родіон Плакса вважається зниклим безвісти.