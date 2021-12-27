Син ексворотаря збірної України став найкращим гравцем Уралу

Вболівальники назвали голкіпера Іллю Помазуна найкращим гравцем єкатеринбурзького Уралу в першій частині сезону

Ілля став воротарем, як і батько / Фото: Колаж: Сьогодні

Для фінального опитування було обрано трійку найсильніших: захисник Арсен Адамов, півзахисник Рафал Августиняк та воротар Ілля Помазун.

У результаті перше місце посів Помазун, Августиняк став другим, Адамов – третім.

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У поточному сезоні Помазун провів 15 матчів за Урал у РПЛ та Кубку Росії, у семи іграх зберіг свої ворота у недоторканності.

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Ілля – син знаменитого голкіпера харківського Металіста Олександра Помазуна. Його батько був чемпіоном Європи 1990 року у складі юнацької збірної СРСР та бронзовим призером чемпіонату світу серед молодіжних команд 1991 року.

Також на рахунку Помазуна-старшого чотири матчі за збірну України – проти США (1992), Угорщини (1992), Білорусі (1992) та Литви (1993).