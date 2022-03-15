Країна, яку не визнає Україна, готова допомогти нашим футболістам

Україну залишили більше 2 млн людей / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Федерація футболу Косово звернулася до українських колег з пропозицією розмістити у своїй країні кілька сімей наших футболістів.

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"Ми країна зі свіжими ранами війни, тому знаємо, наскільки важкий і болісний цей період для громадян України. Хочемо висловити нашу готовність забезпечити житлом ваших громадян та вважати Косово своїм другим домом.

Це вирішальний момент для того, щоб ми та світ об'єдналися, щоб голосно та чітко засудити дії Росії.

Молимося за ваших воїнів на передовій", – йдеться у заяві Федерації футболу Косово.