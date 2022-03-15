Країна, яку не визнає Україна, готова допомогти нашим футболістам

Федерація футболу Косово звернулася до українських колег з пропозицією розмістити у своїй країні кілька сімей наших футболістів.
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"Ми країна зі свіжими ранами війни, тому знаємо, наскільки важкий і болісний цей період для громадян України. Хочемо висловити нашу готовність забезпечити житлом ваших громадян та вважати Косово своїм другим домом.
Це вирішальний момент для того, щоб ми та світ об'єдналися, щоб голосно та чітко засудити дії Росії.
Молимося за ваших воїнів на передовій", – йдеться у заяві Федерації футболу Косово.
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Косово проголосило незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Близько сотні країн ООН визнали суверенітет республіки. Проте Україна вважає Косово частиною Сербії.
У відборі на ЧС-2018 наші збірні грали в одній групі та змушені були проводити матчі на нейтральних полях саме тому, що Україна не визнає Косово.