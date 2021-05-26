Стартове фіаско. Україна програла на Меморіалі Лобановського

Молодіжна збірна України мінімально програла Азербайджану в стартовому матчі Меморіалу Валерія Лобановського

Українці мінімально програли Азербайджану / Фото: УАФ

Сьогодні в Києві стартував Меморіал Валерія Лобановського для молодіжних команд. Відкривали змагання збірні України та Азербайджану.

На жаль, українці поступилися – 0:1. Переможний гол на 18-й хвилині забив Гурбанлі.

Україна U-21: Моргун, Драмбаєв (Снурніцин, 46), Вівчаренко, Таловеров, Кузик (Алефіренко, 46), Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравський, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Сікан (Ванат, 46), Супряга (В'юнник, 46).

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В середині другого тайму травму отримав Очеретько і не зміг продовжити матч. Були побоювання, що у футболіста перелом, але обстеження показало – сильний забій.

Завтра на турнірі матч Азербайджан – Узбекистан (17:00), а 28 травня з Узбекистаном зіграє Україна (17:00).