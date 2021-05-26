Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Стартове фіаско. Україна програла на Меморіалі Лобановського

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 травня, 23:26
Копіювати лінк
Молодіжна збірна України мінімально програла Азербайджану в стартовому матчі Меморіалу Валерія Лобановського
Українці мінімально програли Азербайджану
Українці мінімально програли Азербайджану / Фото: УАФ

Сьогодні в Києві стартував Меморіал Валерія Лобановського для молодіжних команд. Відкривали змагання збірні України та Азербайджану.

На жаль, українці поступилися – 0:1. Переможний гол на 18-й хвилині забив Гурбанлі.

Україна U-21: Моргун, Драмбаєв (Снурніцин, 46), Вівчаренко, Таловеров, Кузик (Алефіренко, 46), Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравський, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Сікан (Ванат, 46), Супряга (В'юнник, 46).

В тренді

В середині другого тайму травму отримав Очеретько і не зміг продовжити матч. Були побоювання, що у футболіста перелом, але обстеження показало – сильний забій.

Завтра на турнірі матч Азербайджан – Узбекистан (17:00), а 28 травня з Узбекистаном зіграє Україна (17:00).

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти