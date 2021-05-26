Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Стартовое фиаско. Украина проиграла на Мемориале Лобановского

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 23:26
Копировать ссылку
Молодежная сборная Украины минимально проиграла Азербайджану в стартовом матче Мемориала Валерия Лобановского
Украинцы минимально проиграли Азербайджану
Украинцы минимально проиграли Азербайджану / Фото: УАФ

Сегодня в Киеве стартовал Мемориал Валерия Лобановского для молодежных команд. Открывали соревнования сборные Украины и Азербайджана.

Увы, украинцы уступили – 0:1 Победный гол на 18-й минуте забил Гурбанли.

Украина U-21: Моргун, Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46), Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

В тренде

В середине второго тайма травму получил Очеретько и не смог продолжить матч. Были опасения, что у футболиста перелом, но обследование показало – сильный ушиб.

Завтра на турнире матч Азербайджан – Узбекистан (17:00), а 28 мая с Узбекистаном сыграет Украина (17:00).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять