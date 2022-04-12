Сталін перетворився на Путіна. Капітан збірної Фінляндії порівняв двох диктаторів

Вихованець Саутгемптона Тім Спарв солідарний з народом України у боротьбі з російськими загарбниками

Сталін реінкарновався в Путіна, вважає Тім Спарв / Фото: Колаж: Сьогодні

У 1940 році СРСР під надуманим приводом напав на Фінляндію. Ситуація повторилася точнісінько через більш ніж 80 років. 24 лютого 2022 року Росія без оголошення війни атакувала Україну.

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Футболіст збірної Фінляндії Тім Спарв вважає, що Путін своїм вчинком став у один ряд зі Сталіним та іншими тиранами.

" Путін став в один ряд із Сталіним та іншими диктаторами. Насправді все це не має значення – важливі лише біль та страждання України. Вони обидва огидні. Нинішній правитель Росії робить жахливі та страшні речі. Росіяни живуть у суцільній пропаганді, не знають істини, не мають реальних новин і фактів. Це програш дипломатії. Який сенс у розмові з ним, коли він нікого не слухає? У нього немає жодного співчуття. Він не розуміє культуру інших народів. Не варто займатися дипломатичною роботою", – сказав Спарв в інтерв'ю сайту Футбол 24.

Зазначимо, що Тім Спарв займає активну проукраїнську позицію. Ще до вторгнення агресора закликав УЄФА відібрати у Санкт-Петербурга право проведення фіналу Ліги чемпіонів.

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А з початком військових дій, родина футболіста дала притулок у своєму будинку українці з двома дітьми.

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