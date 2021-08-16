Склад на Францію визначив комітет! Хто викликаний в збірну України

У вересні наша команди зіграє два відбіркових поєдинки чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції, а також товариську зустріч з Чехією

Франція - Україна / Фото: Reuters

Завтра збірна України повинна отримати нового головного тренера. З ним їй належить зіграти у вересні три поєдинки: відбіркові ЧС-2022 – проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві); товариський – проти Чехії (8 вересня в Пльзені).

Реклама

А поки комітет національних збірних УАФ оприлюднив футболістів, які готуватимуться до цих матчів. В основному списку – 24 гравці. Ще вісім виконавців потрапили до резервного списку.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал).

Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал). Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге). Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Малиновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош).

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Малиновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош). Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1).

Резервний список: Євген Макаренко (Фехервар), Віктор Коваленко (Спеція), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (всі – Шахтар), Тарас Качараба (Славія), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря).

Дивіться, як Україна грала з Францією на "Стад де Франс":