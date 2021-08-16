Состав на Францию определил комитет! Кто вызван в сборную Украины

В сентябре наша команды сыграет два отборочных поединка чемпионата мира-2022 против Казахстана и Франции, а также товарищескую встречу с Чехией

Франция - Украина / Фото: Reuters

Завтра сборная Украины должна получить нового главного тренера. С ним ей предстоит провести в сентябре три поединка: отборочные ЧМ-2022 – против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве); товарищеский – против Чехии (8 сентября в Пльзене).

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А пока комитет национальных сборных УАФ обнародовал футболистов, которые будут готовиться к этим матчам. В основном списке – 24 игрока. Еще восемь исполнителей попали в резервный список.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал).

Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге). Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош).

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1).

Резервный список: Евгений Макаренко (Фехервар), Виктор Коваленко (Специя), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все – Шахтер), Тарас Качараба (Славия), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря).

Смотрите, как Украина играла с Францией на "Стад де Франс":