Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів – найрезультативніша команда Серії А

Цей результат став п'ятим в історії Серії А, повідомляє OptaPaolo. Цікаво, що всі попередні рекорди були зафіксовані в період із 1947 по 1950 роки.

За останні 70 років жодній команді не вдавалося забити понад сто голів у чемпіонаті Італії за календарний рік.

104 – Inter in 2021 have become only the fifth side in the history of the Serie A to have scored more than 100 goals in a single calendar year. Army.#SerieA#31decemberpic.twitter.com/SMfnZAcx0P