Соперник Шахтера в Лиге чемпионов – самая забивная команда Серии А

Этот результат стал пятым в истории Серии А, сообщает OptaPaolo. Интересно, что все предыдущие рекорды были зафиксированы в период с 1947 по 1950 годы.

За последние 70 лет ни одной команде не удавалось забить более ста голов в чемпионате Италии за календарный год.

104 – Inter in 2021 have become only the fifth side in the history of the Serie A to have scored more than 100 goals in a single calendar year. Army.#SerieA#31decemberpic.twitter.com/SMfnZAcx0P