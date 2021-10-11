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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар заплатив 496 мільйонів податків! Річний звіт "гірників"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 жовтня, 11:54
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У минулому сезоні донецький клуб заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень. Сюди увійшли доходи від продажу і оренди гравців, комерційної діяльності та відрахування УЄФА і ФІФА
Шахтар відзвітував перед вболівальниками
Шахтар відзвітував перед вболівальниками / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представив річний звіт. Він присвячений 25-річчю президентства Ріната Ахметова, містить інформацію про успіхи команди за минулу чверть століття, ексклюзивні історичні фото, а також розділ про 85-річний ювілей, який клуб святкує в цьому році.

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Звіт традиційно охоплює результати діяльності ФК Шахтар за підсумками сезону-2020/21.

У минулому сезоні з урахуванням ПДВ донецький клуб заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень. Цю суму склали доходи від продажу і оренди гравців, комерційної діяльності та відрахування УЄФА і ФІФА.

Дохід від продажу і оренди гравців склав 178 мільйонів гривень, відрахування УЄФА і ФІФА – 1 мільярд 615 мільйонів гривень, дохід від комерційної діяльності – 491 мільйон гривень (від спонсорства та реклами – 462 мільйона, від реалізації ТВ-прав – 14 мільйонів, від продажу атрибутики – 8 мільйонів, від продажу квитків і абонементів – 5 мільйонів, корпоративні ложі – 2 мільйони).

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У той же час в сезоні 2020/21 "гірники" заплатили в державний бюджет України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.

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