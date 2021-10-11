Шахтер заплатил 496 миллионов налогов! Годовой отчет "горняков"

В прошлом сезоне донецкий клуб заработал 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Сюда вошли доходы от продажи и аренды игроков, коммерческой деятельности и отчисления УЕФА и ФИФА

Шахтер отчитался перед болельщиками / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер представил годовой отчет. Он посвящен 25-летию президентства Рината Ахметова, содержит информацию об успехах команды за прошедшую четверть века, эксклюзивные исторические фото, а также раздел о 85-летнем юбилее, который клуб празднует в этом году.

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Отчет традиционно охватывает результаты деятельности ФК Шахтер по итогам сезона-2020/21.

В прошлом сезоне с учетом НДС донецкий клуб заработал 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Эту сумму составили доходы от продажи и аренды игроков, коммерческой деятельности и отчисления УЕФА и ФИФА.

Доход от продажи и аренды игроков составил 178 миллионов гривен, отчисления УЕФА и ФИФА – 1 миллиард 615 миллионов гривен, доход от коммерческой деятельности – 491 миллионов гривен (от спонсорства и рекламы – 462 миллиона, от реализации ТВ-прав – 14 миллионов, от продажи атрибутики – 8 миллионов, от продажи билетов и абонементов – 5 миллионов, корпоративные ложи – 2 миллиона).

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В то же время в сезоне 2020/21 "горняки" заплатили в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.