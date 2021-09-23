Шахтар відкриває першу школу в Києві – кількість місць обмежена

Шахтар оголосив набір учнів у свою першу футбольну школу Shakhtar Pro в Києві. Школа для дітей у віці від 7 до 12 років відкриється на початку жовтня

Шахтар продовжує відкривати дитячі школи / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футбольні тренування будуть проходити за методикою і під керівництвом тренерів Академії ФК Шахтар і під безпосереднім контролем Едгара Кардозо.

На офіційному сайті Шахтаря повідомляють, що записатися на заняття в школі, незалежно від попередньої підготовки, можуть всі хлопчики і дівчатка, які побажать.

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Учні отримають пріоритетне право брати участь у відборі до Академії Шахтаря, а також стануть частиною регулярних професійних футбольних подій клубу, чи то виведення гравців на поле, чи то можливість бути справжнім болбоєм на матчах.

Зазначається, що перше тренування в школі – безкоштовне, кількість місць обмежена.

Нагадаємо, що кілька днів тому Шахтар відкрив футбольну школу в Борисполі. Найкращі учні зможуть пройти огляд в Академію.