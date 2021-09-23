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Шахтер открывает первую школу в Киеве – количество мест ограниченно

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 сентября, 12:12
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Шахтер объявил набор учеников в свою первую футбольная школа Шахтера Shakhtar Pro в Киеве. Школа для детей в возрасте от 7 до 12 лет откроется в начале октября
Шахтер продолжает открывать детские школы
Шахтер продолжает открывать детские школы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футбольные тренировки будут проходить по методике и под руководством тренеров Академии ФК Шахтер и под непосредственным контролем Эдгара Кардозо.

На официальном сайте Шахтера сообщается, что записаться на занятия в школе независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки.

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Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию Шахтера, а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Отмечается, что первая тренировка в школе – бесплатная, количество мест ограниченно.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.

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