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Шахтар відкрив першу футбольну школу в регіонах України

28 квітня, 21:49

Любомир Луканюк , Андрій Трофімов

У Вінниці відкрилася філія Shakhtar Football School для хлопців у віці від 2 до 8 років, в перші дні роботи школу відвідало понад 150 дітей

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

24 квітня в Вінниці відкрилася філія Shakhtar Football School для хлопців у віці від 2 до 8 років. Тренування будуть проходити за методологією, розробленою фахівцями Академії ФК Шахтар. У перші дні роботи школу відвідало понад 150 дітей, всього ж планується навчання понад 250 учнів.

Географія Shakhtar Football School розширилася ще на одне місто, а раніше можливість відвідувати тренування отримали діти в двох школах Києва, а також у філії в Броварах.

Перше заняття – безкоштовне. Записатися можна за телефонами:

  • +38 066 500 07 70 (м. Київ, вул. Либідська, 19, метро "Вокзальна")
  • +38 066 500 07 70 (м. Київ, вул. Драгомирова, 11д, метро "Дружби народів")
  • +38 067 382 62 52 (м. Бровари, вул. Короленка, 60, ТЦ "Форум")
  • +38 073 522 59 85 (м. Вінниця, вул. Оводова, 51, 1-й корпус)
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Євген Ахунов, менеджер з регіонального розвитку:

"Shakhtar Football School дає дітям з регіонів можливість тренуватися за методологією Шахтаря. Надалі кращі учні потраплять на перегляд в Академію "гірників". Найближчим часом планується відкриття шкіл в Маріуполі і Полтаві".

Юрій Бортник, власник франшизи у Вінниці:

"Я вболівальник Шахтаря зі стажем. Восени побачив новину про франшизу, а вже в лютому прийняв рішення зайнятися відкриттям школи. Хотілося б знайти таланти, це ж стосується і тренерів: щоб наставники вчилися разом з нами і підвищували свою кваліфікацію".

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