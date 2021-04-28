Шахтер открыл первую футбольную школу в регионах Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

24 апреля в Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет. Тренировки будут проходить по методологии, разработанной специалистами Академии ФК Шахтер. В первые дни работы школу посетило свыше 150 детей, всего же планируется обучение более 250 учеников.



География Shakhtar Football School расширилась еще на один город, а ранее возможность посещать тренировки получили дети в двух школах Киева, а также в филиале в Броварах.



Первое занятие – бесплатное. Записаться можно по телефонам:

+38 066 500 07 70 (г. Киев, ул. Лыбедская, 19, метро "Вокзальная")

+38 066 500 07 70 (г. Киев, ул. Драгомирова, 11д, метро "Дружбы народов")

+38 067 382 62 52 (г. Бровары, ул. Короленко, 60, ТЦ "Форум")

+38 073 522 59 85 (г. Винница, ул. Оводова, 51, 1-й корпус)

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Евгений Ахунов, менеджер по региональному развитию:



"Shakhtar Football School дает детям из регионов возможность тренироваться по методологии Шахтера. В дальнейшем лучшие ученики попадут на просмотр в Академию "горняков". В ближайшее время планируется открытие школ в Мариуполе и Полтаве".



Юрий Бортник, собственник франшизы в Виннице:



"Я болельщик Шахтера со стажем. Осенью увидел новость о франшизе, а уже в феврале принял решение заняться открытием школы. Хотелось бы найти таланты, это же касается и тренеров: чтобы наставники учились вместе с нами и повышали свою квалификацию".