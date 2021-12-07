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Шахтар гольовою феєрією попрощався з Юнацькою лігою УЄФА

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 грудня, 14:53
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Шахтар U-19 із розгромним рахунком 6:0 обіграв молдовський Шериф U-19 в останньому матчі групового раунду Юнацької ліги УЄФА
Шахтар обіграв Шериф 6:0 у заключному матчі Юнацької ліги УЄФА
Шахтар обіграв Шериф 6:0 у заключному матчі Юнацької ліги УЄФА

Результат матчу вже не впливав на розподіл місць у групі D, але "гірники" вирішили красиво попрощатися з Юнацькою лігою УЄФА.

Дебют зустрічі показав, що гостям з Тирасполя нема на що розраховувати у Києві. Вже на 6-й хвилині поєдинку Бако відправив м'яч у сітку воріт Шерифа.

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Наприкінці першого тайму Погорілий та Глущенко довели рахунок до 3:0.

Юним "гірникам" цього здалося мало, і вони відправили ще три м'ячі у ворота молдавської команди. У складі Шахтаря відзначилися Юрченко, Гончарук та Гулько.

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Українська команда припинила свої виступи у турнірі, але порадувала своєю грою та потенціалом.

Юнаки Шахтаря посіли третє місце у групі D і набрали дев'ять балів у шести матчах турніру.

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Нагадаємо, що сьогодні зустрічаються перші склади команд у заключному поєдинку Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Шериф є на нашому сайті.

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