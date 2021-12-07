Шахтар гольовою феєрією попрощався з Юнацькою лігою УЄФА

Результат матчу вже не впливав на розподіл місць у групі D, але "гірники" вирішили красиво попрощатися з Юнацькою лігою УЄФА.
Дебют зустрічі показав, що гостям з Тирасполя нема на що розраховувати у Києві. Вже на 6-й хвилині поєдинку Бако відправив м'яч у сітку воріт Шерифа.
Наприкінці першого тайму Погорілий та Глущенко довели рахунок до 3:0.
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Юним "гірникам" цього здалося мало, і вони відправили ще три м'ячі у ворота молдавської команди. У складі Шахтаря відзначилися Юрченко, Гончарук та Гулько.
6:0! "" ""!- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021
3- c 9 . , #Shakhtar # #UYL pic.twitter.com/0TNUMOqO2i
Українська команда припинила свої виступи у турнірі, але порадувала своєю грою та потенціалом.
Юнаки Шахтаря посіли третє місце у групі D і набрали дев'ять балів у шести матчах турніру.
Нагадаємо, що сьогодні зустрічаються перші склади команд у заключному поєдинку Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Шериф є на нашому сайті.