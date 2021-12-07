Шахтер голевой феерией попрощался с Юношеской лигой УЕФА

Результат матча уже не влиял на распределение мест в группе D, но "горняки" решили красиво попрощаться с Юношеской лигой УЕФА.
Дебют встречи показал, что гостям из Тирасполя не на что рассчитывать в Киеве. Уже на 6-й минуте поединка Бако отправил мяч в сетку ворот Шерифа.
В концовке первого тайма Погорилый и Глущенко довели счет до 3:0.
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Юным "горнякам" этого показалось мало и они отправили еще три мяча в ворота молдавской команды. В составе Шахтера отличились Юрченко, Гончарук и Гулько.
6:0! "" "" !— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021
3- c 9 . , #Shakhtar##UYLpic.twitter.com/0TNUMOqO2i
Украинская команда прекратила свои выступления в турнире, но порадовала своей игрой и потенциалом.
Юноши Шахтера заняли третье место в группе D и набрали девять баллов в шести матчах турнира.
Напомним, что сегодня встречаются первые составы команд в заключительном поединке Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Шериф есть на нашем сайте.