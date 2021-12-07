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Шахтер голевой феерией попрощался с Юношеской лигой УЕФА

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 14:53
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Шахтер U-19 с разгромным счетом 6:0 обыграл молдавский Шериф в последнем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА
Шахтер обыграл Шериф 6:0 в заключительном матче Юношеской лиги УЕФА
Шахтер обыграл Шериф 6:0 в заключительном матче Юношеской лиги УЕФА

Результат матча уже не влиял на распределение мест в группе D, но "горняки" решили красиво попрощаться с Юношеской лигой УЕФА.

Дебют встречи показал, что гостям из Тирасполя не на что рассчитывать в Киеве. Уже на 6-й минуте поединка Бако отправил мяч в сетку ворот Шерифа.

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В концовке первого тайма Погорилый и Глущенко довели счет до 3:0.

Юным "горнякам" этого показалось мало и они отправили еще три мяча в ворота молдавской команды. В составе Шахтера отличились Юрченко, Гончарук и Гулько.

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Украинская команда прекратила свои выступления в турнире, но порадовала своей игрой и потенциалом.

Юноши Шахтера заняли третье место в группе D и набрали девять баллов в шести матчах турнира.

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Напомним, что сегодня встречаются первые составы команд в заключительном поединке Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Шериф есть на нашем сайте.

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