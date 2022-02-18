Шахтар – Астана: пряма відеотрансляція матчу

У п'ятницю, 18 лютого, лідери чемпіонату України проводять черговий контрольний поєдинок у Туреччині – дивіться трансляцію онлайн

Шахтар vs Астана / Фото: Instagram

Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Астаною, срібним призером чемпіонату Казахстану, розпочнеться у п'ятницю, 18 лютого, о 16:00 за київським часом.

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ШАХТЕР – АСТАНА

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Матчі донецького Шахтаря на зборах

19.02. Рига

18.02. Астана

15.02. Маріуполь – 1:2

12.02. Шахтар Караганда 2:1

31.01. Црвена Звезда – 3:2

28.01. Маріуполь – 0:0

24.01. Вольфсбергер – 4:1

Дивіться, як раніше Шахтар програв Маріуполю 1:2