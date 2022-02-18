Шахтар – Астана: пряма відеотрансляція матчу

Шахтар vs Астана / Фото: Instagram
Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Астаною, срібним призером чемпіонату Казахстану, розпочнеться у п'ятницю, 18 лютого, о 16:00 за київським часом.
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ШАХТЕР – АСТАНА
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Матчі донецького Шахтаря на зборах
- 19.02. Рига
- 18.02. Астана
- 15.02. Маріуполь – 1:2
- 12.02. Шахтар Караганда 2:1
- 31.01. Црвена Звезда – 3:2
- 28.01. Маріуполь – 0:0
- 24.01. Вольфсбергер – 4:1
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