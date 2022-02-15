Гендиректор Шахтаря: "Повертаємося до Києва 19 лютого"

Проте генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заспокоїв фанатів і назвав дату повернення команди в Україну.
"Обстановка загалом нормальна, новини читаємо, але зберігаємо спокій. Ситуацію моніторимо і на цей час не бачимо жодних приводів для занепокоєння. Команда тренується та входить до завершальної стадії зборів.
Має бути ще три товариські матчі, і потім повертаємось до Києва і продовжимо підготовку до першого поєдинку з Металістом 1925 року у Святошино", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Палкін додав, що особисто він повернеться до Києва 18 лютого, а команда та тренерський штаб на день пізніше – 19 лютого.
Також він прокоментував інформацію, що найближчими днями в Україні планує бути президент Шахтаря Рінат Ахметов.
Далі по темі
"Наскільки мені відомо, Рінат Леонідович буде ще раніше – 16 лютого у нього запланована робоча поїздка до Маріуполя. Тому хочу всіх, хто турбується, заспокоїти.
Всі наші внутрішні клубні служби працюють у звичайному режимі. Ми повертаємось і готуємось до продовження чемпіонату", – додав Палкін.