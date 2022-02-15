Гендиректор Шахтера: "Возвращаемся в Киев 19 февраля"

Возможное военное вторжение России в Украину повлекло за собой отмену авиарейсов в нашей стране, поэтому возник вопрос – как домой будут возвращаться украинские клубы, находящиеся на сборах за рубежом

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тем не менее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин успокоил фанатов и назвал дату возвращения команды в Украину.

"Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с Металлистом 1925 в Святошино", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Палкин добавил, что лично он вернется в Киев 18 февраля, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля.

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Также он прокомментировал информацию, что в ближайшие дни в Украине планирует быть президент Шахтера Ринат Ахметов.