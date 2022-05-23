Зараз ви могли б грали у футбол, як ваші кумири із Шахтаря: Борис Джонсон написав проникливий лист українським дітям

Британський прем'єр зазначив, що захоплюється мужністю та сміливістю українських дітей. Українці завжди будуть друзями Великої Британії і його країна обов'язково підставить плече допомоги.

"Поки я пишу це, у вашій країні теплий і сонячний день. За зимою прийшла весна. І в будь-який інший рік, такі діти як ви, повиходили б зі своїх домівок і шкіл, щоб гратися з друзями, займатися футболом як ваші куміри з Шахтаря чи Динамо.

Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але кожен день українські діти вчать всіх нас, що означає бути сильним, гідним, високо тримати голову навіть в найважчі часи. Я не можу уявити кращий приклад для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви.

Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І щоб не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас своїми друзями", – підкреслив у своєму зверненні Джонсон.