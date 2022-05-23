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Зараз ви могли б грали у футбол, як ваші кумири із Шахтаря: Борис Джонсон написав проникливий лист українським дітям

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 15:31
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритого листа українським дітям, які постраждали від військового вторгнення Росії
Борис Джонсон написав листа українським дітям, згадавши про футбол
Борис Джонсон написав листа українським дітям, згадавши про футбол / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Британський прем'єр зазначив, що захоплюється мужністю та сміливістю українських дітей. Українці завжди будуть друзями Великої Британії і його країна обов'язково підставить плече допомоги.

"Поки я пишу це, у вашій країні теплий і сонячний день. За зимою прийшла весна. І в будь-який інший рік, такі діти як ви, повиходили б зі своїх домівок і шкіл, щоб гратися з друзями, займатися футболом як ваші куміри з Шахтаря чи Динамо.

Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але кожен день українські діти вчать всіх нас, що означає бути сильним, гідним, високо тримати голову навіть в найважчі часи. Я не можу уявити кращий приклад для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви.

Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І щоб не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас своїми друзями", – підкреслив у своєму зверненні Джонсон.

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Копію листа опублікував уряд Великої Британії.

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