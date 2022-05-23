Сейчас вы могли бы играть в футбол, как ваши кумиры из Шахтера: Борис Джонсон написал проникновенное письмо украинским детям

Британский премьер отметил, что восхищается мужеством и смелостью украинских детей. Украинцы всегда будут друзьями Великобритании и его страна обязательно подставит плечо помощи.

"Пока я пишу это, в вашей стране теплый и солнечный день. За зимой пришла весна. И в любой другой год, такие дети как вы, вышли бы из своих домов и школ, чтобы играть с друзьями, заниматься футболом как ваши кумиры из Шахтера или Динамо.

Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным, достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу представить лучший пример для подражания детям и взрослым, чем вы.

Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И чтобы не случилось, как бы долго это ни продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", – подчеркнул в своем обращении Джонсон.