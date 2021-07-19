Зробили лева з цегли та бруківки: клуб УПЛ представив нову емблему

ФК Львів обіцяє захищати ворота міста Лева і примножувати його футбольну славу на ігровому полі. Команда змінила логотип перед стартом сезону

Стара і нова емблеми ФК "Львів"

Футбольний клуб Львів за кілька днів до старту чемпіонату України презентував новий логотип. До речі, у Львові відразу 11 футболістів захворіли на коронавірус, матч з Маріуполем можуть перенести.

Клуб оновив дизайн, проте залишив головні атрибути команди: кольори і зображення лева.

"Синій і золотий кольори ідентифікують національну приналежність як футбольної команди, так і громадян України. А ще це традиційний колір міста Лева. Червоний колір – колір" городян". Символ лева також пов'язуємо зі Львовом. А ще з рисами, які притаманні нашій команді на полі: хоробрість, наполегливість і витривалість.

Лев на логотипі – схематичний: він складається з цегли та бруківки, як і Львів. А ще демонструє, що ми впевнено закладаємо фундамент нової історії ПФК Львів, крок за кроком будемо ставати краще і впевнено будемо рухатися до нових футбольних досягнень.

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Корона лева – символ Данила Галицького, алюзійний атрибут історичного надбання, згадка про "малу батьківщину". Ми не одягаємо її на себе, а визначаємо її як вищу мету, до якої будемо наближатися з кожною новою отриманою нагородою.

Форма логотипу – щит. Клуб буде захищати ворота міста Лева і примножувати його футбольну славу на ігровому полі", – йдеться в заяві клубу.