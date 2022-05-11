Збірна України знайшла собі суперника із італійської Серії А

Підопічні Олександра Петракова поміряються силами із середняком чемпіонату Італії Емполі

Команда Олександра Петракова битиметься з Емполі 17 травня

Сьогодні збірна України проведе перший спаринг у рамках підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2022. Онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна буде доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Також "синьо-жовті" визначилися ще з двома спаринг-партнерами. Раніше повідомлялося, що 18 травня збірна України зіграє з Рієкою. А за день перед тим команда Петракова з'їздить до Італії.

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Суперником збірної стане представник Серії А Емполі. Поєдинок на стадіоні "Карло Кастелані" розпочнеться 17 травня о 21:30 за Києвом. Усі отримані кошти будуть перераховані на рахунок глобальної платформи підтримки України United24.

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Також УАФ повідомляє, що має попередню домовленість ще з двома командами на проведення товариських матчів у 20-х числах травня. Їхні імена, дати та місця проведення будуть оголошені пізніше.

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Зазначимо, що минулого сезону "сині" піднялися до елітного дивізіону чемпіонату Італії та зуміли зберегти прописку. За два тури до фінішу сезону Емполі йде на 14-му місці та випереджає зону вильоту на вісім балів.