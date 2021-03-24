Русский
$ 27,73
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Збірна України програла. Ніхто не робить трагедії

24 березня, 18:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наша "молодіжка" поступилася Болгарії на міжнародному турнірі

Молодіжна збірна України стартувала з поразки на міжнародному турнірі Antalya Cup 2021. Підопічні Руслана Ротаня поступилися Болгарії – 1:2. Сьогодні до речі, національна збірна стартує у відборі на ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

Реклама

Дивіться Франція – Україна на YouTube!

Однак ніхто з цієї поразки трагедії не робить. Завдання у команди інші, ми награємо склад на офіційні зустрічі. А цим турніром українська "молодіжка" розпочала підготовку до відбору на Євро-2023, який стартує 3 вересня. Суперниками команди Руслана Ротаня будуть – Сербія, Франція, Північна Македонія, Фарери і Вірменія.

Україна – Болгарія – 1:2
Голи: Назаренко (10) – Янков (21), Крастєв (53).

Реклама

Україна: Турбаєвський, Семілєт, Таловеров, Батагов, Вівчаренко, Сич (Желізко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагар, 63), Кухаревич (Ісаєнко, 63).

На Antalya Cup 2021 збірна України зіграє ще два матчі – 27 березня проти Узбекистану (16:00) і Словаччини (29 березня, 18:00).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол товариський матч Збірна України U21
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти