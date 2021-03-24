Збірна України програла. Ніхто не робить трагедії

Молодіжна збірна України стартувала з поразки на міжнародному турнірі Antalya Cup 2021. Підопічні Руслана Ротаня поступилися Болгарії – 1:2. Сьогодні до речі, національна збірна стартує у відборі на ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

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Однак ніхто з цієї поразки трагедії не робить. Завдання у команди інші, ми награємо склад на офіційні зустрічі. А цим турніром українська "молодіжка" розпочала підготовку до відбору на Євро-2023, який стартує 3 вересня. Суперниками команди Руслана Ротаня будуть – Сербія, Франція, Північна Македонія, Фарери і Вірменія.

Україна – Болгарія – 1:2

Голи: Назаренко (10) – Янков (21), Крастєв (53).

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Україна: Турбаєвський, Семілєт, Таловеров, Батагов, Вівчаренко, Сич (Желізко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагар, 63), Кухаревич (Ісаєнко, 63).

На Antalya Cup 2021 збірна України зіграє ще два матчі – 27 березня проти Узбекистану (16:00) і Словаччини (29 березня, 18:00).

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