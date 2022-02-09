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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Збірна України отримала премії після поразки від Росії. Підсумки футзального Євро

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 лютого, 06:51
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Українські футзалісти зуміли стрибнути вище голови на Євро-2022, діставшись півфіналу. Про що говорили тренер та гравці на підсумковій прес-конференції
Збірна України з футзалу підбила підсумки Євро-2022
Збірна України з футзалу підбила підсумки Євро-2022

Євро-2022 з футзалу в Нідерландах наближається до завершення. Серед учасників була і збірна України, яка досягла найкращого результату за останні 17 років.

Підопічні Олександра Косенка дійшли до півфіналу та посіли в результаті 4 місце. До цього п'ять турнірів поспіль наша команда завершувала свої виступи у чвертьфіналі.

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Вже в понеділок команда прибула до Києва, а вчора зібралася у PM Hall для підбиття підсумків турніру. На пресконференцію прибули:

  • головний тренер Олександр Косенко
  • капітан команди Петро Шотурма
  • найкращий бомбардир на Євро Михайло Зварич
  • гравці збірної України Ігор Чернявський і Ярослав Лебідь
  • президент Асоціації футзалу України Сергій Владико

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До хлопців назбиралося дуже багато питань, що затягнуло пресконференцію аж на годину! Здебільшого представників збірної України хвалили за історичне досягнення, а ті у відповідь дякували за солідну підтримку, яку вболівальники їм надали на Євро.

"Ми звернули на себе увагу всієї країни. Насамперед ми показали гру, яка сподобалася глядачам і привернула увагу. Ми грали з душею, уболівальників неможливо обдурити, вони все бачать. Ми відчували підтримку, хотіли всіх порадувати.

Матчі пройшли на одному диханні, хоча було складно і з фізичного, і з психологічного боку. Ми були разом однією командою з першого до останнього дня. Завдяки цьому ми досягли такого результату. Ми підняли планку і маємо рухатися в тому ж напрямку.

Це не випадковий результат, я вважаю. Ми закладали фундамент усіма товариськими та офіційними матчами. Десь не вдавалося досягти результату, але ми були на правильному шляху. Ми в четвірці найкращих команд Європи, це не аби який успіх", – заявив головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

Звичайно ж, особлива увага до півфінальної гри проти Росії (2:3). Зокрема голова Асоціації футзалу України розповів про відповідальність, яка лягла на українських гравців.

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"Нас із Росією розводять, як і у великому футболі. На стадії 1/2 фіналу вже неможливо розвести. Я впевнений, що окрім Шевченка чи Ярмоленка, жоден гравець із великого футболу не відчував такого божевільного тиску, як ці хлопці за день до гри з Росією.

Ви напевно бачили, як у стартові хвилини було велике хвилювання та переживання. Це нормальний процес живої людини, яка має серце. Це зіграло на руку популяризації футболу, але нам воно зіграло в мінус, тому що хлопці отримали велику психологічну напругу.

Також Сергій Владико розповів, як удалося організувати підтримку на трибунах в Амстердамі. За його інформацією, інтерес до матчу проявили не лише звичайні вболівальники, а й великі підприємства.

Сергій Владико.

"Справжні вболівальники зібралися, сіли та поїхали. Наше завдання було домовитися з організаторами про додаткові квоти на квитки. Це було складно, але всі квитки ми роздали тим, хто зміг приїхати. Навіть не всі заявки змогли задовольнити.

Після Казахстану багато різних підприємств з України знаходили мій номер телефону та писали про готовність надати фінансову підтримку гравцям. Були й великі бізнесмени.

Ви знаєте, що Росія давала кожному гравцеві 20 тисяч євро за перемогу над Україною. Думаю, що наші хлопці отримали б не меншу суму, якби вони досягли позитивного результату. Але вони їх здобули.

У мене дружина навіть запитала, чи я не боюся, що якщо ми обіграємо Росію, то Путін почне Третю світову війну. І вона не жартує. Дуже великий психологічний тиск. А чи ми обіграємо їх... Упевнений, вже самі росіяни бояться".

Окремо відзначили і промах капітана команди Петра Шотурми з пенальті наприкінці гри з Росією. Лідер збірної міг зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм, але кіпер суперника парирував його удар. Петро дуже самокритично поставився до даного епізоду.

Як капітан, я взяв на себе відповідальність. Фортуна була не на моєму боці. Коли підійшов до м'яча, відчув і уявив, скільки вболівальників за моєю спиною. Звісно, я хотів забити. Це можливість на все життя.

Я думатиму про цей пенальті, він уже мені снився два дні, спати не міг. Але так сталося, тож можу лише вибачитись перед уболівальниками. Мені тепер з цим жити" .

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