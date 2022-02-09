Сборная Украины получила премии после поражения от России. Итоги футзального Евро

Украинские футзалисты сумели прыгнуть выше головы на Евро-2022, добравшись до полуфинала. О чем говорили тренер и игроки на итоговой пресс-конференции

Сборная Украины по футзалу подвела итоги Евро-2022

Евро-2022 по футзалу в Нидерландах подошло к концу в воскресенье. Среди участников была и сборная Украины, которая добилась наилучшего результата за последние 17 лет.

Подопечные Александра Косенко дошли до полуфинала и заняли в итоге 4 место. До этого пять турниров подряд наша команда завершала свои выступления в четвертьфинале.

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Уже в понедельник команда прибыла в Киев, а вчера собралась в PM Hall для подведения итогов турнира. На пресс-конференцию прибыли:

главный тренер Александр Косенко

капитан команды Петр Шотурма

лучший бомбардир на Евро Михаил Зварич

игроки сборной Украины Игорь Чернявский и Ярослав Лебидь

и президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко

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К ребятам накопилось очень много вопросов, что затянуло пресс-конференцию аж на час! В основном представителей сборной Украины хвалили за историческое достижение, а те в ответ благодарили за солидную поддержку, которую болельщики им оказали на Евро.

"Мы обратили на себя внимание всей страны. В первую очередь, мы показали игру, которая понравилась зрителям и привлекла внимание. Мы играли с душой, болельщиков невозможно обмануть, они все видят. Мы чувствовали поддержку, хотели всех порадовать. Матчи прошли на одном дыхании, хотя было сложно как с физической, так и с психологической стороны. Мы были вместе, одной командой с первого до последнего дня. Благодаря этому мы достигли такого результата. Мы подняли планку и должны двигаться в том же направлении. Это не случайный результат, я считаю. Мы закладывали фундамент всеми товарищескими и официальными матчами. Где-то не удавалось добиться результата, но мы были на правильном пути. Мы в четверке лучших команд Европы, это не абы какой успех", - заявил главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко.

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Конечно же, особое внимание полуфинальной игре против России (2:3). В частности, глава Ассоциации футзала Украины рассказал об ответственности, которая легла на украинских игроков.

"Нас с Россией разводят, как и в большом футболе. На стадии 1/2 финала уже невозможно развести. Я уверен, что кроме Шевченко или Ярмоленко, ни один игрок из большого футбола не ощущал такого сумасшедшего давления, как эти парни за день до игры с Россией. Вы наверное видели, как в стартовые минуты было большое волнение и переживание. Это нормальный процесс живого человека, у которого есть сердце. Это сыграло на руку популяризации футбола, но нам оно сыграло в минус, так как парни получили большое психологическое напряжение".

Также Сергей Владыко рассказал, как удалось организовать поддержку на трибунах в Амстердаме. По его информации, интерес к матчу проявили не только обычные болельщики, но и крупные предприятия.

"Настоящие болельщики собрались, сели и поехали. Наша задача была договориться с организаторами о дополнительных квотах на билеты. Это было сложно, но все билеты мы раздали тем, кто смог приехать. Даже не все заявки смогли удовлетворить.

После Казахстана много разных предприятий из Украины находили мой номер телефона и писали про готовность предоставить финансовую поддержку игрокам. Были и большие бизнесмены.

Вы знаете, что Россия давала каждому игроку по 20 тысяч евро за победу над Украиной. Думаю, что наши ребята получили бы не меньшую сумму, если б они достигли положительного результата. Но они их получили.

У меня жена даже спросила, не боюсь ли я, что если мы обыграем Россию, то Путин начнет Третью мировую войну. И она не шутит. Очень большое психологическое давление. А обыграем ли мы их... Уверен, уже сами россияне боятся".

Отдельно отметили и промах капитана команды Петра Шотурмы с пенальти в концовке игры с Россией. Лидер сборной мог сравнять счет и перевести игру в овертайм, но кипер соперника парировал его удар. Петр крайне самокритично отнесся к данному эпизоду.

"Как капитан, я взял на себя ответственность. Фортуна была не на моей стороне. Когда подошел к мячу, почувствовал и представил, сколько болельщиков за моей спиной. Конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь.

Я буду думать про этот пенальти, он уже мне снился два дня, спать не мог. Но так произошло, поэтому могу лишь извиниться перед болельщиками. Мне теперь с этим жить".