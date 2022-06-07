Збірна Німеччини зіграє з Англією у формі жіночої команди (фото)

У вівторок, 7 червня, відбудеться кілька поєдинків Ліги націй. Зокрема у Мюнхені зустрінуться німці та англійці. Де дивитись матч Німеччина – Англія.
Цікаво, що збірна Німеччини гратиме у формі жіночої національної команди.
Таким чином чоловіки хочуть підтримати жіночу збірну перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 6 липня.
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За всю історію Німеччина та Англія провели між собою 37 поєдинків, проте лише 12 були офіційними. У них повний паритет – по чотири перемоги кожної з команд та чотири нічиї.
Нагадаємо, що у першому турі збірна Англії сенсаційно програла Угорщині – 0:1. А Німеччина зіграла внічию зі збірною Італії – 1:1.
І проти італійців німці грали у такій формі: