19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Ротань оголосив склад молодіжної збірної на стартові матчі відбору Євро-2023

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 серпня, 18:29
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Вже 3 вересня молодіжна збірна України стартує в новому відбірковому турнірі на чемпіонат Європи-2023. Головний тренер "молодіжки" склав список гравців на яких він розраховує в перших матчах
Руслан Ротань
Руслан Ротань / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань опублікував склад команди, який викликаний на майбутній тренувальний збір і вересневі матчі відбору на Євро-2023.

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Збір стартує 28 серпня. Перший кваліфікаційний матч відбору на Євро-2023 "молодіжка" проведе на виїзді 3 вересня в Стара-Пазова проти збірної Сербії. Друга гра відбудеться 7 вересня в Ковалівці проти Вірменії.

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Серед викликаних футболістів найбільше гравців Динамо – 4, по 3 представники відправлять Шахтар і Чорноморець. Український легіон представлять три гравці, що виступають в європейських чемпіонатах: захисник Максим Таловєров з чеського Динамо, півзахисник Іван Желізко з латвійської Валмієри і форвард Микола Кухаревич з французького Труа.

Склад збірної України U-21:

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Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Нікополь).

Захисники: Максим Таловеров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Роман Дідик, Олексій Сич (обидва – Рух), Арсеній Батагов (Дніпро-1), Олег Горін (Минай ),

Півзахисники: Іван Желізко (Валміера, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Данило Алефіренко (Зоря), Дмитро Криськів (Металіст-1925), Микола Михайленко, Богдан Білошевський, Максим Брагару (всі – Чорноморець), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Труа, Франція).

/ Фото: УАФ

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
0
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