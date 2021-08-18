Ротань оголосив склад молодіжної збірної на стартові матчі відбору Євро-2023

Вже 3 вересня молодіжна збірна України стартує в новому відбірковому турнірі на чемпіонат Європи-2023. Головний тренер "молодіжки" склав список гравців на яких він розраховує в перших матчах

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань опублікував склад команди, який викликаний на майбутній тренувальний збір і вересневі матчі відбору на Євро-2023.

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Збір стартує 28 серпня. Перший кваліфікаційний матч відбору на Євро-2023 "молодіжка" проведе на виїзді 3 вересня в Стара-Пазова проти збірної Сербії. Друга гра відбудеться 7 вересня в Ковалівці проти Вірменії.

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Серед викликаних футболістів найбільше гравців Динамо – 4, по 3 представники відправлять Шахтар і Чорноморець. Український легіон представлять три гравці, що виступають в європейських чемпіонатах: захисник Максим Таловєров з чеського Динамо, півзахисник Іван Желізко з латвійської Валмієри і форвард Микола Кухаревич з французького Труа.

Склад збірної України U-21:

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Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Нікополь).

Захисники: Максим Таловеров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Роман Дідик, Олексій Сич (обидва – Рух), Арсеній Батагов (Дніпро-1), Олег Горін (Минай ),

Півзахисники: Іван Желізко (Валміера, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Данило Алефіренко (Зоря), Дмитро Криськів (Металіст-1925), Микола Михайленко, Богдан Білошевський, Максим Брагару (всі – Чорноморець), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Труа, Франція).