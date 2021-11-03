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Ротань назвав склад на матчі з балканцями

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 листопада, 12:54
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На завершальний в цьому році збір головний тренер молодіжної збірної України U-21 викликав 23 футболістів
Руслан Ротань оголосив заявку на відбіркові матчі молодіжного Євро-2023
Руслан Ротань оголосив заявку на відбіркові матчі молодіжного Євро-2023 / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

"Синьо-жовті" 8 листопада розпочнуть підготовку до двох матчів кваліфікації Євро-2023 (U-21): зі збірною Північної Македонії (11 листопада у Скоп'є) та Сербією (16 листопада у Львові).

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У цих матчах тренерський штаб розраховує на 23 футболістів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос), Анатолій Трубін (Шахтар)

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Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі – Динамо), Арсеній Батагов (Дніпро-1), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух), Максим Таловерів (Динамо, Чехія), Дмитро Капінус (Шахтар);

Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Олег Очеретько (Маріуполь), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Микола Михайленко (Чорноморець), Іван Желізко ( Валмієра, Латвія), Данило Алефіренко (Зоря);

Нападники: Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

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Резервний список: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко (всі – Чорноморець), Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний (обидва – Зоря), Роман Дідик (Рух), Данило Кравчук (Ворскла), Богдан Порох (Металіст), Олег Горін, Ельдар Кулієв (обидва – Мінай).

Нагадаємо, після чотирьох зіграних турів збірна України U-21 посідає друге місце у групі H, маючи у своєму активі 9 балів.

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