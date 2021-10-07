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Спадкоємець Ярмоленка! Українець потрапив до ТОП-60 молодих талантів світу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 жовтня, 15:30
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Юного півзахисника Дніпра-1 включили до рейтингу найталановитіших футболістів 2004 року народження
Єгор Ярмолюк в ТОП-60 кращих молодих футболістів світу
Єгор Ярмолюк в ТОП-60 кращих молодих футболістів світу / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Британське видання The Guardian опублікувало список з 60-ти найкращих молодих футболістів світу.

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"Ярмолюка часто порівнюють з його співвітчизником, гравцем Вест Гема Андрієм Ярмоленком, і не тільки через схожість їхніх прізвищ. 17-річний гравець з м'ячем так само сильний, як і гравець національної збірної, і може грати на фланзі.

Ярмолюк працьовитий півзахисник, який не знає втоми, якому можна довіряти в грі з м'ячем, завдяки його чудовому баченню поля і видатному футбольному інтелекту. Також від хороший при грі без м'яча.

Позиція Ярмолюка – box-to-box півзахисник, так як він може продемонструвати тут більшу частину своїх навичок: дриблінг на швидкості і вміння робити ключові передачі.



Ярмолюк дебютував за збірну України U-21, коли йому було всього 16 років і 146 днів, ставши другим наймолодшим гравцем після колишнього захисника Барселони Дмитра Чигринського.

Він наймолодший польовий гравець елітного дивізіону України, в якому дебютував за шість днів до першого матчу за молодіжну збірну U-21", – дали характеристику українцеві експерти The Guardian.

Додамо, що в нинішньому сезоні юний талант Дніпра-1 зіграв в УПЛ 4 матчі, ще один поєдинок Єгор провів в Кубку України проти ВПК-Агро, в якому записав на свій рахунок гол.

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