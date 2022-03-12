Російські блогери страждають у черзі до Макдональдсу. Вони обісралися – Левченко

Олександр Денисов та Євген Левченко обговорили реакцію російських футбольних блогерів на розв'язану їхньою країною війну

Олександр Денисов

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов у програмі Денисов Time прокоментував реакцію росіян на війну в Україні. За його словами, вони мовчать, бо бояться.

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"Вони кажуть, що вони страждають: внутрішньо, десь сидячи в туалеті, можливо, або ще десь, або стоячи в черзі останніми днями, щоб потрапити до Макдональдса. Вони всі страждають.

Ось я вже з другим футбольним блогером із Росії поговорив: "Ну що, говоритимеш на камеру на Ютуб?". Відповідь: "Ну поки що не ясно, що із законом…". Все, для мене ці люди закінчуються на цьому", – розповів Олександр Денисов.

Євген Левченко прокоментував це одним словом: "Обісралися!".

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Раніше у програмі Денисов Time Олександр Алієв зізнався, що більше не розмовляє з батьками, які живуть у Росії. Вони не вірять своєму синові, а вірять лише телевізору.

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