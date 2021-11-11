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Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Чорноморець --
Динамо --
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Львів --
Зоря --
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Олександрія --
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Росія проти Кіпру та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад та розклади у групах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
11 листопада, 09:40
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Сьогодні Швеція і Росія можуть достроково пробитися на чемпіонат світу. Проте скоріш за все переможці груп визначаться лише в останньому турі
Збірна Росії
Збірна Росії / Фото: AFP

У четвер, 11 листопада, стартує останній етап кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Настав час вирішальних матчів.

Сьогодні буде зіграно 11 відбіркових поєдинків. А збірна України зіграє товариську зустріч поєдинок в Одесі. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Болгарія.

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Відбір на ЧС-2022
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ГРУПА А

19:00. Азербайджан – Люксембург

21:45. Ірландія – Португалія

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Португалія та Сербія займуть два перші місця. Їхня доля вирішиться в очному поєдинку 14 листопада.

ГРУПА В

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19:00. Грузія – Швеція

21:45. Греція – Іспанія

  • Швеція вийде з першого місця, якщо переможе Грузію, а іспанці втратять очки у матчі з греками.
  • Іспанія фінішує у двійці, якщо уникне поразки від Греції.
  • Греція має перемагати, якщо хоче вийти на ЧС-2022.

ГРУПА Н

19:00. Росія – Кіпр

21:45. Мальта – Хорватія

21:45. Словаччина – Словенія

  • Росія та Хорватія забезпечили собі місця не нижче другого.
  • Росія вийде у фінальну стадію, якщо обіграє Кіпр, а Хорватія не зможе перемогти Мальту.

ГРУПА J

19:00. Вірменія – Північна Македонія

21:45. Румунія – Ісландія

21:45. Німеччина – Ліхтенштейн

  • Німеччина вийшла у фінальну стадію.
  • Власника другого місця не може бути виявлено 11 листопада.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.

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28
5
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11
13
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9:22
10
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