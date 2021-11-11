11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
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Россия против Кипра и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание и расклады в группах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
11 ноября, 09:40
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Сегодня Швеция и Россия могут досрочно пробиться на чемпионат мира, но скорее всего победители групп определятся только в последнем туре
Сборная России
Сборная России / Фото: AFP

В четверг, 11 ноября, стартует последний этап квалификации чемпионата мира 2022 года. Пришло время решающих матчей.

Сегодня будут сыграны 11 отборочных поединков. А сборная Украины сыграет товарищеский поединок в Одессе. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария.

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Отбор на ЧМ-2022
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ГРУППА А

19:00. Азербайджан – Люксембург

21:45. Ирландия – Португалия

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Португалия и Сербия займут два первых места. Их судьба решится в очном поединке 14 ноября.

ГРУППА В

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19:00. Грузия – Швеция

21:45. Греция – Испания

  • Швеция выйдет с первого места, если победит Грузию, а испанцы потеряют очки в матче с греками.
  • Испания финиширует в двойке, если избежит поражения от Греции.
  • Греция обязана побеждать, если хочет выйти на ЧМ-2022.

ГРУППА Н

19:00. Россия – Кипр

21:45. Мальта – Хорватия

21:45. Словакия – Словения

  • Россия и Хорватия обеспечили себе места не ниже второго.
  • Россия выйдет в финальную стадию, если обыграет Кипр, а Хорватия не сможет победить Мальту.

ГРУППА J

19:00. Армения – Северная Македония

21:45. Румыния – Исландия

21:45. Германия – Лихтенштейн

  • Германия вышла в финальную стадию.
  • Обладатель второго места не может быть выявлен 11 ноября.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.

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И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
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17:21
21
8
Верес
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12:15
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Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
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