"Росія – футбольний ліліпут!" Власник Спартака вказав місце РФ у світовому футболі

Власник московського Спартака Леонід Федун дав точну характеристику стану футболу в Росії

Росія є футбольним ліліпутом / Фото: Колаж: Сьогодні

Величезна країна у футбольному світі поступається всім провідним збірним світу і перебуває у четвертому десятку рейтингу ФІФА.

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"Як би прикро це не звучало, але Росія – футбольний ліліпут. Країна з населенням 140 мільйонів людей, а збірна займає лише 34-е місце у світовому рейтингу. У нас добрий футбол, але маленький. Він залишиться таким без належної матеріальної бази для розвитку дитячого та юнацького футболу", – цитує Федуна championat.com.

Нагадаємо, що збірна Росії не змогла напряму вийти на чемпіонат світу 2022 року в Катарі, посівши друге місце у турнірній таблиці групи H відбірного турніру.

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

На Євро-2020 російські футболісти посіли останнє місце у своїй групі, програвши Бельгії (0:3), Данії (1:4), і лише у поєдинку проти Фінляндії здобули мінімальну перемогу 1:0.

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