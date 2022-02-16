Рінат Ахметов зіграв у футбол у Маріуполі та відкинув гру у піддавки (відео)

Президент ФК Шахтар та мер Маріуполя пробили тривалу серію пенальті. Заклики глядачів до воротаря, щоб той піддався, Рінат Ахметов засудив: "Це не чесно"

Рінат Ахметов хвалив воротаря за сейви / Фото: Україна 24

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM президент ФК Шахтар Рінат Ахметов зіграв у футбол на майданчику місцевої школи №26.

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У суперниках у Ріната Ахметова опинився мер Маріуполя Вадим Бойченко. Вони пробивали пенальті, а на воротах стояв заступник міського голови Олександр Кочурін.

Кочурін відбив удар мера, а після пенальті від Ахметова пропустив м'яч між ніг.

"Так ми не граємо! Поміняємо воротаря. У такі ігри ми не граємо", – відреагував президент Шахтаря.

І серія пенальті продовжилася. Воротар парирував як удари мера Маріуполя ("Усе, Сан Саничу, квартальної премії не буде", – пожартував після одного із сейвів хтось із глядачів), так і президента ФК Шахтар.

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"Оце вже правильно стоїш. Молодець, Сан Санич", – похвалив воротаря Ахметов, після одного з ударів якого м'яч влучив у штангу.

Навіть коли м'яч переставили ближче ("А то битимемо до ранку"), голкіпер продовжував тримати ворота на замку.

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"Та вже піддайтеся", – закликала воротаря одна з присутніх жінок.

"Ні-ні, у піддавки не можна грати, – відреагував на це Ахметов. – Це вже нечесно. А все, що нечесно, це некрасиво. А все, що некрасиво, не має права на довге життя. Ми гратимемо у справжній футбол".

Дійшло до того, що, вражений сейвами Кочуріна, Ахметов пожартував: "Схоже, нам треба П'ятова відправляти (на пенсію)".

Зрештою, заступник мера Маріуполя пропустив від мера, відбив удар Ахметова, і серія на цьому завершилася.

"Нічия – ти тут 1:0, а я там 1:0", – сказав президент ФК Шахтаря і обнявся з мером Маріуполя.