Рінат Ахметов відреагував на поразку Шахтаря від Маріуполя: Був смачний футбол

Президент футбольного клубу Шахтар привітав маріупольців із перемогою над "гірниками" у контрольному матчі

Рінат Ахметов привітав уболівальників Маріуполя з перемогою над Шахтарем / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM президент ФК Шахтар Рінат Ахметов торкнувся і футбольної теми.

"Я раніше всіх тренерів представляв, – сказав Рінат Ахметов на зустрічі з металургами. – Більше того, всіх тренерів звільняв, зі сльозами на очах. Я завжди плакав, думаючи: "Ось я помилився". Тому що звільнення – це завжди призначення. Приходить новий тренер з новими ідеями, і ми дивимося на новий смачний футбол".

"Ми вчора дивилися новий смачний футбол, грали Шахтар та Маріуполь, Маріуполь обіграв Шахтар 2:1, тож я вітаю вас. Але – товариська гра була", – додав Рінат Ахметов.

Рінат Ахметов у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше Рінат Ахметов розповів про свою головну мрію. Підприємець мріє повернутися до рідного Донецька, коли там знову піднімуться українські прапори