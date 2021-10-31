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Ребров призупинив кар'єру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
31 жовтня, 16:51
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Однофамілець легендарного українця Сергія Реброва, воротар московського Спартака Артем Ребров, перейшов на посаду технічного координатора свого клубу
Артем Ребров і Сергій Ребров
Артем Ребров і Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Спартак", ФК "Ференцварош"

Одна з функцій росіянина Артема Реброва на цій посаді – допомога у комунікації між командою, тренерським штабом та керівництвом Спартака.

Для успішного виконання поставленого завдання 37-річний Ребров зупиняє ігрову кар'єру.

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"Клуб дякує Артему за найвищий професіоналізм, який воротар демонстрував усі роки в Спартаку, і сміливість з ухвалення цього рішення", – йдеться в повідомленні московського клубу.

Артем Ребров востаннє грав за Спартак у жовтні 2020 року. Виступав за цей клуб із 2011-го, вигравши чемпіонат та Суперкубок Росії.

Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

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Тим часом Сергій Ребров продовжує очолювати Аль-Айн, з яким двічі визнавався найкращим тренером місяця в ОАЕ.

Не виключено, що з часом Сергій Ребров змінить Олександра Петракова на посаді головного тренера збірної України.

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