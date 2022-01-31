Реал залишився без наставника: Анчелотті не може тренувати, доки не здасть іспит

Смішна ситуація склалася навколо наставника мадридського Реала Карло Анчелотті. Італієць за свою кар'єру виграв 21 трофей, але в УЄФА сумніваються у його кваліфікації

Карло Анчелотті - про матч проти Шахтаря / Фото: REUTERS

Річ у тім, що термін дії тренерської ліцензії Анчелотті завершився 31 грудня 2021 року.

Тому в УЄФА вимагають від Анчелотті підтвердити знання на іспиті. Після цього тренеру продовжать його ліцензію, і він зможе повернутись до керівництва командою, пише Corriere dello Sport.

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Поки що Анчелотті не може перебувати на тренерській лавці Реала.

Отак виходить, що тренер, який завоював за свою кар'єру 21 трофей, у тому числі тричі перемагав у Лізі чемпіонів, має доводити, що він гідний тренувати.

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