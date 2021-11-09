ПСЖ знайшов для Мессі зіркового партнера у Реалі

ПСЖ планує підписати зірку Реала Каріма Бензема, який нещодавно забив два м'ячі Шахтарю, у статусі вільного агента 2023 року.
Про це повідомляє El Nacional.
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Бензема стане заміною для Кіліана Мбаппе, у якого спливає контракт із ПСЖ влітку 2022-го. При цьому Мбаппе активно сватають саме до Реала.
Тим часом у Парижі хочуть зібрати найкращих гравців Франції, тому їм також цікавий і півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба.
Зазначимо, що Бензема ще не розпочинав переговори з Реалом про новий контракт, і варіант завершення кар'єри у рідній країні йому видається цікавим.
Питання тільки, чи буде Карім у 35 з половиною років (стільки йому буде в 2023-му) таким же результативним, як нині.
У поточному сезоні Бензема провів 15 матчів, у яких відзначився 14 голами та 8 результативними передачами. Його називають одним із головних претендентів на "Золотий м'яч"