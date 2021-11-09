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ПСЖ знайшов для Мессі зіркового партнера у Реалі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 листопада, 11:10
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Парі Сен-Жермен має намір отримати Каріма Бензема так само, як Ліонеля Мессі – тобто в статусі вільного агента
Бензема нині в ударі
Бензема нині в ударі / Фото: Reuters

ПСЖ планує підписати зірку Реала Каріма Бензема, який нещодавно забив два м'ячі Шахтарю, у статусі вільного агента 2023 року.

Про це повідомляє El Nacional.

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Лідер Реала – Карім Бензема
Лідер Реала – Карім Бензема / Фото: REUTERS

Бензема стане заміною для Кіліана Мбаппе, у якого спливає контракт із ПСЖ влітку 2022-го. При цьому Мбаппе активно сватають саме до Реала.

Форварди Франції Бензема і Мбаппе
Форварди Франції Бензема і Мбаппе / Фото: Reuters

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Тим часом у Парижі хочуть зібрати найкращих гравців Франції, тому їм також цікавий і півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба.

Поль Погба
Поль Погба / Фото: Reuters

Зазначимо, що Бензема ще не розпочинав переговори з Реалом про новий контракт, і варіант завершення кар'єри у рідній країні йому видається цікавим.

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Питання тільки, чи буде Карім у 35 з половиною років (стільки йому буде в 2023-му) таким же результативним, як нині.

Карім Бензема
Карім Бензема / Фото: REUTERS

У поточному сезоні Бензема провів 15 матчів, у яких відзначився 14 голами та 8 результативними передачами. Його називають одним із головних претендентів на "Золотий м'яч"

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