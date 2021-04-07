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Просто талант – це нічого, це нуль! Правила життя Луїша Каштру

7 квітня, 20:27

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Тренер Шахтаря розповів про своє дитинство в Португалії і прихід в донецький клуб

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру став героєм проекту "Правила життя", в якому розповів про своє дитинство в Португалії, прихід в донецький клуб, дружбу з Паулу Фонсекою і розвиток молодих футболістів.

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"Мій тренерський штаб відчуває себе в Шахтарі прекрасно. У нас є успіх, завдяки роботі абсолютно всіх деталей: тренера, адміністрації, гравців, персоналу, генерального директора і президента. Всі ми є важливими деталями і виконуємо одну місію. Ми кожен день збираємося, у нас постійні зустрічі з адміністрацією та президентом клубу, ми вирішуємо, що нам потрібно, як зробити талановитого гравця ефективним. Просто талант – це нічого, це нуль. талант потрібно розвивати.

У Шахтарі є все. Всі професіонали, всі показують себе відмінно. Це топовий клуб" , – розповів Каштру.

В тренді
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Дивіться повний випуск програми "Правила життя" з Луїшем Каштру:

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Шахтар Донецьк Луїш Каштру

Джерело: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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