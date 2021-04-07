Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Просто талант – это ничего, это ноль! Правила жизни Луиша Каштру

7 апреля, 20:27

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Тренер Шахтера рассказал о своем детстве в Португалии и приходе в донецкий клуб

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру стал героем проекта "Правила жизни", в котором рассказал о своем детстве в Португалии, приходе в донецкий клуб, дружбе с Паулу Фонсекой и развитии молодых футболистов.

Реклама

"Мой тренерский штаб чувствует себя в Шахтере прекрасно. У нас есть успех, благодаря работе абсолютно всех деталей: тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы являемся важными деталями и выполняем одну миссию. Мы каждый день собираемся, у нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно, как сделать талантливого игрока эффективным. Просто талант – это ничего, это ноль. Талант нужно развивать.

В Шахтере есть все. Все профессионалы, все показывают себя отлично. Это топовый клуб", – рассказал Каштру.

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Смотрите полный выпуск программы "Правила жизни" с Луишем Каштру:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять