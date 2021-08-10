Просто безумство! У Парижі перекривають вулиці заради кортежу Мессі

Ніяких перешкод перед підписанням аргентинського нападника не залишилося! Ліонель вже покинув госпіталь, де успішно пройшов медобстеження.

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Найімовірніше, Мессі відправиться прямо на прес-конференцію, де буде оголошено про укладення контракту.

У Парижі Мессі пересувається у супроводі поліції, заради нього перекривають цілі вулиці. Ну прям президентський кортеж!

Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.

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Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро в рік.

СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ

35 млн євро – на рік

2,9 мільйона євро – на місяць

675 тисяч євро – в тиждень

95 890 євро – в день

67 євро – в хвилину

1,1 євро – в секунду

У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Як ПСЖ анонсував прихід Мессі: